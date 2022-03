LOSC - ASSE : Ben Arfa prêt à refaire la misère aux Verts ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Avant de se mesurer à l’ASSE à Lille (21h), Jocelyn Gourvennec a nommé le meilleur joueur de l’effectif du LOSC : Renato Sanches. « C’est sûr que c’est un joueur différent s’il est en forme et enchaîne les bonnes performances, admet le coach lillois dans L’Équipe. Il fait alors des choses que d’autres ne font pas. Renato donne sûrement de la confiance à ses partenaires. La saison dernière, il a raté beaucoup de matches (23 journées de L 1). Il reprenait, il arrêtait. C’était dur d’avoir de la continuité. Cette saison, on a réussi dans son travail de gestion (physique) à l’avoir plus régulièrement. Il a eu quelques pépins (musculaires) mais assez peu par rapport au passé. Or plus il joue, plus il donne. Son énergie est communicative. Elle est liée à la fois au joueur qu’il est et à sa personnalité. On ne le dit pas assez mais Renato a une âme collective. Il aime le jeu, l’équipe et jouer avec les autres. C’est fondamental. »

Ben Arfa a déjà fait mal aux Verts

Un autre crack du LOSC qui sent le jeu pourrait bien débuter ce soir contre les Verts : Hatem Ben Arfa (35 ans). Selon les prédictions de L’Équipe, l’ancien milieu offensif de l’OM, du PSG ou encore de l’OL sera titulaire au stade Pierre-Mauroy. Dans un 4-4-2 à plat, celui qui a déjà fait des misères à l’ASSE du temps notamment où il évoluait à l’OGC Nice pourrait démarrer au poste de 10 derrière Jonathan David et dans une position qu’il affectionne. Les Verts sont prévenus : l’ombre du grand Ben Arfa pourrait resurgir dès ce soir à Lille.