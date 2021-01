LOSC, ASSE : Galtier tient son nouveau Zouma chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

C'était l'un des derniers grands coups de Luis Campos au LOSC avant de plier définitivement bagage. Gabriel en partance pour Arsenal, le chasseur de tête portugais avait poussé Lille à mettre le paquet pour Sven Botman (Ajax Amsterdam, 21 ans). Un choix à 8 M€ que le club nordiste ne regrette pas du tout.

Depuis son arrivée en Ligue 1 en provenance du SC Heerenveen où il était prêté l'an passé, Botman (21 ans) crève l'écran. Le Néerlandais s'est imposé comme un titulaire indéboulonable des Dogues aux côtés du vétéran José Fonte. En conférence de presse, Christophe Galtier n'a pas tari d'éloges à l'égard de Botman.

Galtier souhaite à Botman un destin à la Zouma

«Il avait ces caractéristiques aux Pays-Bas. Quand Luis (Campos) m’a présenté ce joueur, j’ai rapidement adhéré. On savait que c’était un homme de duels, bon dans les airs et au sol, mais aussi bon relanceur. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. Il a aussi devant lui des milieux qui travaillent énormément. Et il est aussi dirigé et commandé par José, qui est un homme d’expérience », explique le coach lillois.

Quant à savoir s'il avait déjà dirigé un joueur aussi fort aussi jeune, Christophe Galtier répond par l'affirmative : « J’ai eu Kurt Zouma, qui jouait en Ligue 1 à 17 ans à Saint-Étienne, je souhaite à Sven le même parcours que Kurt ».