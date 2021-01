LOSC, PSG, ASSE, Girondins : Puel ou Gasset, Yohan Cabaye a fait son choix

Zapping But! Football Club AC Milan - LOSC : notre simulation FIFA 21 (3ème journée - Europa League)

Non prolongé par l'ASSE, Yohan Cabaye espère toujours trouver un club. C'est ce qu'il a confié à beIN Sports. « J’espère retrouver un club, a-t-il soutenu. Je ne doute pas, j’ai des sollicitations, des contacts. Je verrai ce que l’avenir me réserve. La MLS, ça peut être un championnat à découvrir. Je ne suis fermé à aucune destination, je suis prêt à jouer en France ou à l’étranger. J’ai vraiment envie de retrouver la compétition. Ça me manque donc je continue à me préparer. Le foot c’est ma passion. J’ai envie de continuer ma carrière ».

« Je souhaite plein de bonnes choses aux Verts »

L'ancien Dogue a également évoqué sa saison chez les Verts. « Mon contrat à Saint-Etienne n’a pas été prolongé. Je m’y attendais un petit peu car il n’y avait pas eu trop de discussions. La situation sanitaire aussi faisait que tout le monde était un peu dans le flou. Mais j’ai passé de bons moments à Sainté. Même si les résultats étaient un peu difficiles, on a pu se qualifier pour la finale de Coupe de France. J’ai pu jouer dans un club mythique. Pouvoir évoluer à Geoffroy-Guichard, avec le public qu’il y a là-bas, c’est sympa. Je souhaite plein de bonnes choses aux Verts pour cette année et de bons résultats ».

« Gasset est l’entraîneur qui m’aura le plus marqué »

Cabaye, qui avait connu Claude Puel à Lille avant de le retrouver à l'ASSE, a également dit tout le bien qu'il pensait de Jean-Louis Gasset, à l'origine de sa venue dans le Forez il y a deux ans. « Jean-Louis Gasset est l’entraîneur qui m’aura le plus marqué dans ma carrière. Je l’ai connu en tant qu’adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au PSG et c’est lui qui m’a fait venir à Saint-Etienne. C’est un coach qui a la classe, qui sait se comporter avec les joueurs. Ce que j’aime surtout avec lui, c’est les discours qu’il peut avoir avant les matches. Ses mots sont forts, il arrive à nous toucher, à donner beaucoup d’énergie. J’ai une affection particulière pour lui, il y beaucoup de respect entre nous. Il a des connaissances sur le football qui sont incroyables. »