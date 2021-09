LOSC, ASSE : Gourvennec compte sur Puel pour relancer les Dogues avant l'OM

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après son nul frustrant contre Wolfsburg en ouverture (0-0), le LOSC a peut-être dit adieu à ses chances de voir les 8es de finale de la Ligue des champions en s’inclinant hier à Salzbourg (1-2). « On n'est pas juste pour finir, a pesté Jocelyn Gourvennec. Cela nous a coûté deux points contre Wolfsburg (0-0). les situations, on les a eues. C'est la même histoire ce soir. Être chirurgical, ça aide beaucoup. Salzbourg l'a été plus que nous. »

L’entraîneur du LOSC sait qu’il devra trouver les mots justes pour relancer la machine dimanche contre l’OM au stade Pierre-Mauroy lors de la 9e journée de Ligue 1 (17h). L’ancien coach des Girondins de Bordeaux cite Claude Puel pour y croire.

« Je me souviens de Claude Puel qui disait en qualité d'entraîneur de Lille après des matches de C1 avec ce scénario : ''On n'a pas dit notre dernier mot'', a-t-il rappelé en conférence de presse. Je trouve qu'on a répondu présent dans l'intensité. L'envie y était. On a fait les efforts. Je ne trouve pas que nous avons manqué de mordant ou d'envie. Les joueurs se sont battus. Cette défaite un peu spéciale ici ne doit pas noircir le tableau. on fait quand même de bonnes choses. »

