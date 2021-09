LOSC, ASSE : Létang a un regret après le match face aux Verts

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Champion de France en titre, le LOSC connaît un début de saison 2021-2022 compliqué. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le président des Dogues, Olivier Létang, s'est confié sur les premiers matchs de son équipe, regrettant qu'elle ne soit pas parvenue à s'imposer sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-1), le 21 août dernier, à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1.

"L’an dernier, le LOSC a gagné douze matchs par un but d’écart. Douze matchs ! Entre gagner par un but d’écart et perdre par un but d’écart, il n’y a rien. Dans les éléments qu’on a en termes de data, parce qu’on suit tout, le LOSC aurait dû finir quatrième. On a superformé. on a fait du surscoring offensif et défensivement on a été très bons. Cette saison, à Saint-Etienne, on a des opportunités et on n’en profite pas. Eux, ils en ont une, un coup de pied arrêté, et on prend le but. L’an dernier, le ballon aurait peut-être tapé la barre. Eh bien ça, il faut le combattre et nos joueurs on doit les emmener avec nous dans cet état d’esprit", a expliqué le patron du LOSC.

