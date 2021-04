LOSC, ASSE, OM : Galtier proche de l’OL, Létang démuni pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Christophe Galtier risque de devoir faire un point sur son avenir chaque semaine d’ici à la fin de la saison. Alors que le coach du LOSC a démenti tout contact avec l’OL pour la saison prochaine, France Football assure ce mardi qu’il en serait plus proche que jamais !

« L’affaire serait bien plus engagée qu'on ne le pense avec l'OL, assurent nos confrères. Les deux parties seraient apparemment proches d'un accord. Le problème, c'est que côté lillois, on compte sur Galtier pour la saison prochaine, et que tout le monde au sein du LOSC ne semble pas vraiment avoir conscience de l'éventualité et même de l'imminence d'un départ dans une poignée de semaines. »

Le réseau de Létang activé ?

Toujours d’après France Football, le club nordiste n'a encore contacté personne pour lui succéder, pas franchement convaincu de la nécessité de se lancer dans un tel processus pour le moment ! Si l’information venait à se confirmer, Olivier Létang devrait assurément activer son réseau.