LOSC : avant Brest, Fonseca a ciblé la principale faiblesse de son équipe

Un but encaissé dès la première minute à Rennes, Lyon et le PSG qui ont mené 2-0 dès la fin du premier quart d'heure : le LOSC souffre d'un mal récurrent ces derniers temps et il concerne ses entames de match. Un souci pénalisant dans la course à l'Europe auquel Paulo Fonseca compte bien remédier. Hier en conférence de presse, l'entraîneur portugais a expliqué avoir évoqué le sujet avec ses joueurs.

"C'est l'une des choses dont j'ai beaucoup parlé dernièrement avec les joueurs, à quel point il est important de bien entrer dans la rencontre. Peut-être que c'est une question de préparation mentale pour le match, de concentration. Encore plus contre ces équipes, on ne peut pas faillir comme on l'a fait. On n'a pas besoin de souffrir autant !" Le SB29 étant d'un niveau inférieur à Rennes, Lyon ou Paris, c'est le bon match pour réussir son entame !