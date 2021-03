LOSC : avant l'OM, Galtier s’est déchargé d’un gros boulet dans la course au titre

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Si l'élimination du LOSC face à l'Ajax Amsterdam en 16e de finale de Ligue Europa était une mauvaise nouvelle pour les supporters nordistes et l'indice UEFA de la France, elle ne l'est pas forcément pour les Dogues dans l'optique de la course au titre en Ligue 1.

En effet, libéré de ses échéances du jeudi, Lille va désormais pouvoir batailler à armes égales avec l'OL et l'AS Monaco, en espérant que le PSG laisse des plumes dans ses joutes européennes. Pour Christophe Galtier, la fin des enchaînements jeudi – dimanche aurait aussi un effet bénéfique sur la récupération... Et probablement sur l'aspect comptable.

Comme le rappelle l'excellent compte Twitter Statsdufoot, l'actuel leader de Ligue 1 a perdu 11 points cette saison dans les trois jours suivants ses batailles européennes. Ce fut notamment le cas dès le mois de novembre à Brest (2-3) suite à l'exploit réalisé sur la pelouse du Milan AC (victoire 3-0)...