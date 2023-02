LOSC : avant le PSG, Fonseca a reconnu des contacts avec d'autres clubs de L1

Même s'il y a récemment eu des frictions avec son président, Olivier Létang, Paulo Fonseca réalise une bonne première saison au LOSC. Actuellement 5e, son équipe serait qualifiée pour l'Europa League Conférence si le championnat s'arrêtait maintenant et son rival, le RC Lens (4e), n'est qu'à cinq longueurs. Le jeu est bon, porté vers l'avant, suivant la volonté du Portugais. Un entraîneur qui a expliqué sur RMC qu'il aurait pu officier ailleurs en Ligue 1.

En effet, ces dernières années, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont approché ses agents. « Il y a eu des "abordages" (sic), mais ce n’est pas allé plus loin, ça ne s’est pas concrétisé », a-t-il déclaré. De 2016 à 2019, Fonseca a dirigé le Shakhtar Donetsk, avant d'entraîner l'AS Roma entre 2019 et 2021.

