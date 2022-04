LOSC : avant le RC Lens, les supporters lillois ont tranché l'avenir de Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Mis à pied à titre conservatoire dans l'attente d'un probable licenciement, Hatem Ben Arfa (35 ans) va quitter le LOSC sur un bilan famélique de 7 matchs et 0 but, le tout en ayant traité son coach Jocelyn Gourvennec et son président Olivier Létang de « tordus ».

Il n'en fallait pas plus pour que les supporters du LOSC se retourne contre l'enfant prodige du football français. En effet, à 69% les fans des Dogues sondés par le site Le Petit Lillois ont voté « oui » au départ de Ben Arfa.

Arrivé du côté de Lille le 19 janvier dernier afin de pallier le départ de Yusuf Yazici, Hatem Ben Arfa fait désormais l'unanimité contre lui dans un nouveau club après ses passages ratés à Rennes et Bordeaux. Cela risque d'être compliqué de retrouver du travail en Ligue 1.

Ben Arfa a lassé les fans du LOSC Les supporters du LOSC ne veulent plus d'Hatem Ben Arfa et sont prêts à valider un éventuel licenciement du milieu offensif de 35 ans. A 69%, ils se rangent derrière les dirigeants et Jocelyn Gourvennec face au joueur.

Alexandre Corboz

Rédacteur