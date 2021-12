LOSC : avec Wolfsburg, Gourvennec chasse le fantôme de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Il y aurait beaucoup à dire sur la performance lilloise ce soir à Wolfsburg (3-1). Tous les Dogues ont mérité des louanges, de Burak Yilmaz qui a ouvert le score en début de match à Jonathan Ikoné, auteur d'un très gros match, en passant par José Fonte, rempart infranchissable en défense, ou Renato Sanches, hyper actif au milieu.

Mais ce soir, une fois n'est pas coutume, Jocelyn Gourvennec mérite des louanges. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il en est à deux objectifs atteints sur deux depuis son arrivée dans le Nord, puisqu'après avoir mené sa troupe à la victoire dans le Trophée des champions face au tout-puissant PSG, il vient de qualifier son équipe pour les 8es de finale de la Champions League. Une sacrée performance vu le groupe dans lequel il figurait. Surtout que le LOSC a terminé 1er.

Ce soir, les Lillois ont réalise le coup parfait face aux Allemands. Ils ont accepté la domination adverse, sont restés solides défensivement, concentrés tout du long, ce qu'ils ne parviennent pas à faire en championnat, et efficaces dans leur contre. L'ouverture du score de Yilmaz à la 11e est partie d'une balle récupérée dans la surface lilloise. Et en fin de match, quand il s'est agi d'enfoncer le clou, les Dogues ont su profiter du fait que les Allemands partaient à l'abordage. Tout cela était évident pensé, mûrement réfléchi et le mérite en revient à Gourvennec. Qui, pour quelques jours au moins, a su chasser le fantôme de Christophe Galtier. Qu'il savoure !