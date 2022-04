LOSC : Ben Arfa, clap de fin ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC n'a pas été capable de s'imposer ce week-end face à la lanterne rouge de L1, Bordeaux (0-0), mais c'est surtout l'altercation entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa qui a marqué la rencontre. Et qui fait couler beaucoup d'encre.

Di Meco : « Qui va vouloir d'Hatem Ben Arfa après ça ? »

RMC Sport révèle que Ben Arfa aurait dit à son coach : « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici ! ». Un tacle très clairement destiné à son coach qui a déjà entrainé le club breton. Et qui, selon Eric Di Meco, pourrait précipiter la fin de carrière de l'ancien prodige... « Le problème maintenant c'est qui va vouloir d'Hatem Ben Arfa après ça ? Qui va prendre le risque ? Le mec clôt malheureusement sa carrière », a estimé l'ancien défenseur de l'OM, sur RMC.

🗣️⚽️ Eric Di Méco à propos de l'altercation entre Ben Arfa et Gourvennec : "Le problème maintenant c'est qui va vouloir d'Hatem Ben Arfa après ça ? Qui va prendre le risque ? Le mec clôt malheureusement sa carrière." pic.twitter.com/ZOZ93lkSWV — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur