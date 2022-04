LOSC : Ben Arfa mis à pied après son pétage de plombs !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

"Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. Allez le LOSC. On ne joue pas la relégation", a écrit ce vendredi Hatem Ben Arfa en story de son compte Instagram, répondant aux déclarations de Jocelyn Gourvennec plus tôt dans la journée en conférence de presse. "Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu tordu que l’on doit être tordu", a notamment lâché l'entraîneur des Dogues en conférence de presse.

Selon les informations de RMC Sport, Hatem Ben Arfa aurait été mis à pied par le club lillois suites à ces déclarations. Le milieu offensif français devrait être convoqué prochainement à un entretien préalable.

Pour résumer Selon les informations de RMC Sport, Hatem Ben Arfa aurait été mis à pied par le LOSC suites à ces déclarations contre son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, et son président, Olivier Létang.

Fabien Chorlet

Rédacteur