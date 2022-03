LOSC : Ben Arfa remis à sa place par Gourvennec après l’ASSE ?

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Il y a peu de chances d’observer un changement d’organisation du LOSC contre Chelsea ce soir (21h). « Cette saison, quand on était moins bien, j’ai beaucoup entendu que c’était un problème de système, explique Jocelyn Gourvennec à L’Équipe. Finalement, on a recommencé à gagner des matches et on a terminé premiers du groupe G sans changer le système. Je ne suis pas partisan de faire un écart à 180° parce que c’est un match particulier. »

Si l’habituel 4-4-2 devrait donc être reconduit devant les Blues, la question du onze titulaire est plus incertaine. Notamment en défense, qui manque de stabilité et qui devrait être protégée par la paire Benjamin André-Xeka.

Ben Arfa replacé sur le banc ?

En pointe, le quotidien sportif pense que Gourvennec peut relancer Burak Yilmaz et l’associer à Jonathan David afin de reformer un duo complémentaire et d’apporter un peu plus de profondeur au jeu de son équipe. Chose qui n’a pas été le cas du tout vendredi dernier face à l’ASSE avec un Hatem Ben Arfa placé en 10 et incapable du moindre éclair dans le jeu.

HBA est annoncé remplaçant pour cette rencontre au sommet, où Jonathan Bamba pourrait occuper le côté droit. Dans les rangs des Blues, la principale incertitude au sujet de l’équipe de Chelsea concerne le poste d’avant-centre. Kai Havertz pourrait être amené à souffler pour relancer Romelu Lukaku.

