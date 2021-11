LOSC : Benjamin André a ciblé le problème des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Vendredi soir, le LOSC se déplace à Louis-II pour y défier l'AS Monaco. Actuellement 12es, les champions de France restent sur quatre matches sans victoire en Ligue 1 (Clermont, Brest, Paris et Angers). Les critiques fusent et n'épargnent aucun secteur de jeu. Interrogé sur le problème principal de son équipe, Benjamin André l'a ciblé sans avoir besoin de réfléchir :

"Il y a un constat à faire, au niveau de la constance et de l'efficacité dans les deux surfaces. On a un gros déficit à ce niveau-là. Si on était mieux dans ces domaines, cela pourrait nous permettre d'être plus tranquilles lors de certains matches. Mais on n'arrive pas toujours à mettre ce deuxième but. Et on en prend trop. L'adversaire reste une menace car on n'a pas pris de marge supplémentaire. On tous fait ce constat entre nous quand on revoit les matches. On doit faire évidemment mieux dans ces domaines."

Vendredi soir, la Ligue 1 reprend ses droits avec un alléchant Monaco - Lille. Sur France Pari, la victoire des Dogues est cotée à 3,25 contre 3,05 le nul et 1,99 la victoire à domicile du club de la Principauté. Supporters lillois, c'est le moment de parier non ?

💬 Jocelyn Gourvennec et Benjamin André se sont exprimés avant #ASMLOSC.



Découvrez leurs principales déclarations 🔽 — LOSC (@losclive) November 17, 2021