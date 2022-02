LOSC : Benjamin André surpris par Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Benjamin André va rejouer sous les mêmes couleurs qu’Hatem Ben Arfa. Après avoir évolué ensemble à Rennes, les deux hommes se retrouvent donc sous le maillot lillois. Alors qu’il n’a plus de club depuis six mois, et son départ de Bordeaux, Hatem Ben Arfa suscite de nombreuses interrogations sur sa condition physique et ce qu’il peut apporter au LOSC.

Benjamin André a souhaité faire part de son ressenti sur l’ancien bordelais : « Comme tout le monde, je suis agréablement surpris. Quand on coupe aussi longtemps, c’est difficile de garder une dynamique physique. Il a toujours ses qualités de démarrage et de coup de rein. Il a été très à l’aise. Il a essayé de prendre les choses à son compte. Il peut nous apporter ce petit truc qu’il nous manque pour casser les blocs bas. Je ne sais pas s’il peut tenir 90 minutes, mais il a les jambes pour nous apporter dans un match ».

Pour son deuxième match avec le LOSC, Ben Arfa va retrouver son ancien club le PSG, dimanche 6 février.

