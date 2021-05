LOSC : Bielsa « le parano », Galtier « l'humaniste »... Les coachs des Dogues racontés de l'intérieur

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Ancien attaché de presse du LOSC, Florian Fieschi est revenu dans le livre Génération After Foot sur ses relations avec les entraîneurs des Dogues sous l'ère Gérard Lopez. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas apprécié de la même façon de collaborer avec Marcelo Bielsa ou Christophe Galtier.

Les caprices de Bielsa l'ont marqué...

Avec l'Argentin, Florian Fieschi a vécu un cauchemar : « Pour moi, cet entraîneur reste une énigme. Je me souviens d’une personne fermée, angoissée incapable de me dire ce dont il avait besoin. Un technicien stressé, stressant et paranoïaque… Au final, chaque matin, j’imprimais des dizaines et des dizaines de documents pour l’adjoint qui transmettait à son « Profe ». Parfois Bielsa se plaignait auprès de Luis Campos parce que je ne mettais pas assez « d’amour » dans mon travail. Il s’est énervé et on lui a finalement trouvé une agence de traduction pour lui permettre d’avoir tous les articles traduits. Un caprice de stars… De toute façon, chaque semaine, il y avait un nouveau truc… Ça devenait de plus en plus ingérable ».

… Tout comme la profonde humanité de Galtier

Forcément, quand il est passé de Marcelo Bielsa à Christophe Galtier, tout a changé. L'ex responsable de la com du LOSC a salué la gentillesse du Marseillais « une personne entière qui te fait sentir que tu fais pleinement partie de son équipe de travail » : « Tu sais qu’avec ce coach, tu peux te livrer à fond. Il te donne envie de te dépasser, que tu sois Victor Osimhen, Renato Sanches, l’intendant, le jardinier, ou l’attaché de presse. Je n’oublierai pas son humanité. Quand il a appris mon départ, il a été l’un des premiers à m’appeler, alors que je savais qu’il avait d’autres soucis en tête à ce moment-là ».