LOSC : bonne nouvelle à venir face au RC Strasbourg ?

Peu probable, en début de saison, que beaucoup d'observateurs aient parié sur un tel classement du RC Strasbourg. Ainsi que sur la marge de points dont le club alsacien dispose sur son adversaire du week-end, le LOSC. Et pourtant. C'est bel et bien le 4e de L1 qui rejoint le Nord face à une formation lilloise, distancée de huit points et de cinq places au classement.

En dépit de la forme différente des deux formations à l'heure actuelle, une statistique peut mettre un peu de baume au coeur des supporters lillois. Car comme le rappelle le site officiel, "le LOSC n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches face à Strasbourg en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), son dernier revers face à cet adversaire dans l’élite remontant au 13 août 2017 (0-3)."

Par ailleurs, "les Dogues n’ont perdu aucune de leurs 4 dernières réceptions des Strasbourgeois en championnat (2 victoires, 2 nuls), après s’être inclinés lors de 3 des 5 premières au XXIe siècle (1 victoire, 1 nul)."

Pour résumer Dimanche, à 17 heures 05, une très belle affiche de Ligue 1 est au programme avec le LOSC qui affrontera le RC Strasbourg au stade Pierre-Mauroy. En dépit de la forme des deux équipes, une statistique peut plaire aux supporters lillois.

Benjamin Danet

Rédacteur