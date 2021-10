LOSC - Brest (1-1) : les mots forts de Fonte après le match nul des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Une semaine après sa défaite à Clermont (1-0), le LOSC n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre le Stade Brestois (1-1), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Au classement, les hommes de Jocelyn Gourvennec restent englués à la 9e place.

Quelques secondes après le coup de sifflet final, le capitaine et défenseur central des Dogues, José Fonte, s'est exprimé au micro de Canal+. "Les sifflets, c'est dur mais c'est normal. C'est difficile en ce moment. On va pas lâcher, on va continuer à travailler, à se battre. On doit jouer avec beaucoup plus d'énergie, de dynamisme et de sourire. Le foot c'est le meilleur travail du monde !"