LOSC - Brest (1-1) : une cassure entre Yilmaz et Gourvennec ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

On se souvient que, la saison passée, Christophe Galtier manipulait Burak Yilmaz comme de la TNT. Jocelyn Gourvennec en fait de même depuis son arrivée mais il se peut que l'entraîneur du LOSC ait commis une faute hier et que l'attaquant turc lui ait sauté à la figure. En effet, ce dernier n'a pas apprécié du tout son remplacement à la 77e minute du match contre Brest (1-1). Fâché, il est rentré directement aux vestiaires sans saluer son coach.

Interrogé sur ce mouvement d'humeur, Gourvennec a répondu : « Je l’ai sorti car il joue beaucoup et je ne veux pas le mettre dans le rouge. Sa sortie aux vestiaires ? Je ne l’ai pas vue, j’étais en train de discuter. C’est un grand joueur avec une grande carrière qui est moins en réussite mais toujours dans l’effort. Il n’est pas difficile à gérer, il faut simplement se dire les choses entre nous. Autant il est volcanique sur le terrain, autant il est très lucide et calme quand on discute ensemble au centre d’entraînement. Sa sortie, je le répète, c’était pour éviter de le mettre dans le rouge ».

Mais dans L'After hier soir sur RMC, Kévin Diaz était beaucoup moins serein que l'entraîneur du LOSC : "Ça va être compliqué de remotiver Burak… Quelque chose est cassé". C'est sûr qu'entre les mauvais résultats du LOSC et son manque de réussite devant le but, la frustration doit être énorme chez Yilmaz…

🗣️💬 "Ça va être compliqué de remotiver Burak...

- Quelque chose est cassé avec Yilmaz."



L'After s'inquiète du début de saison de Burak Yilmaz à Lille. #rmclive pic.twitter.com/QiCaa7c4j4 — After Foot RMC (@AfterRMC) October 23, 2021