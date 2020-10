LOSC : Burak Yilmaz assume son rôle de patron et pousse Jonathan David

Sur son adaptation

« Je suis ici depuis trois mois et je remercie mes coéquipiers, l'entraîneur, le staff, la direction. Ils font le maximum pour que je me sente bien. Le premier mois a été compliqué. Le championnat français est différent du turc au niveau sportif, mentalité. Mais je me sens mieux et chacun a eu son grain de sel pour que je sois mieux. Ma famille m'a rejoint la semaine dernière dans un contexte du Covid que vous connaissez. La plus grande difficulté était d'un point de vue personnel et je vis toujours à l'hôtel. D'un point de vue sportif, j'ai dû m'adapter au jeu mais j'y arrive. »

Sur son changement de vie

« J'étais capitaine au Besiktas, j'avais une vie stable qui me plaisait. Mais à mon âge, j'avais envie de relever de nouveaux challenges et c'est Luis Campos qui est venu me voir et m'a convaincu de rejoindre Lille. Et je pense avoir fait le bon choix. J'ai discuté avec Yusuf et Zeki et ils m'ont fait un retour très positif du club. Ils étaient heureux ici et ont donc eu une influence sur mon arrivée ici. Besiktas me devait un montant assez important et j'avais un poids important au niveau salarial au sein du club. C'était difficile pour eux de payer mon salaire donc il y a eu un arrangement pour que je parte libre. J'ai 35 ans et ça peut surprendre, qu'à mon âge, je parte pour une nouvelle aventure. Durant ma carrière, j'ai joué à un haut niveau et mon objectif actuel, c'est de jouer encore mieux. »

Sur son hygiène de vie prise en exemple

« On nous a appris à jouer à ce haut niveau à notre âge, à avoir une bonne hygiène de vie, une bonne condition et un bon entourage. Ce n'est pas une surprise pour mon entourage de jouer à ce niveau à mon âge. »

Sur Jonathan David

« Jonathan David a besoin d'un but et le reste coulera de source. Sa façon de travailler, son investissement font qu'il est proche de ce but et je le ressens. Il s'investit pour l'équipe, il travaille mais c'est ce qui peut arriver pour chaque attaquant. Un joli but, un but moins beau, il a juste besoin d'un but et je suis sûr que ça arrivera. J'ai déjà vécu ça et celui qui dira le contraire le concernant est un menteur. Plusieurs matchs sans marquer, ça arrive (...) La clé pour la solution, c'est le but. »

Sur son rôle de leader

« C'est une grande responsabilité, j'ai plus d'expérience que certains de mes coéquipiers. Je discute avec eux. Le football est une activité quotidienne, il n'y a pas d'hier, pas de demain. On vit l'instant T et le présent. 1h après un match, on est au suivant. Le football est sans pitié et on est toujours jugé en fonction du dernier match qu'on a joué et je le sais très bien. Ce rôle de grand frère, je l'ai depuis longtemps et ça ne me dérange pas. Ma priorité reste tout de même de jouer et être sur le terrain. »

Sur Christophe Galtier

« Le coach m'aide et me soutient depuis mon arrivée. Il sait exactement ce qu'il veut et me l'explique clairement. S'il fait un pas vers moi, je vais vers lui en courant. C'est grâce à cette relation que j'ai pu m'adapter plus rapidement. Il y a une différence de style entre la France et la Turquie et ça a été le centre de discussion avec le coach. Bien sûr, j'ai encore des progrès et des manquements mais avec l'aide du coach, je pense que je dépasserais cela rapidement. »

Sur son caractère volcanique

« En dehors du terrain, je suis calme. Je suis papa. Mais sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, je déteste perdre. On peut hausser le ton parfois entre coéquipiers ou avec l'arbitre mais l'objectif est uniquement de gagner. »

Retranscription : compte Twitter du site Le Petit Lillois.