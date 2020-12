LOSC : Burak Yilmaz renvoie un message rassurant du vestiaire après le départ de Lopez

Zapping But! Football Club LOSC : le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Ces derniers jours ont été très animés au LOSC. En effet, la semaine dernière, Gérard Lopez a été contraint de céder son club au fonds d'investissements luxembourgeois Merlyn Partners. Endetté, l'ancien patron ne pouvait plus rembourser le prêt toxique contracté auprès d'Elliott et a été poussé à se séparer de son jouet.

Forcément, avec le départ de Lopez, combiné à ceux de Marc Ingla et Luis Campos, une nouvelle histoire va s'écrire du côté de Lille. A la tête du projet désormais : Olivier Létang, lequel passe son grand oral face aux médias ce lundi (12h).

« Je ne suis pas inquiet pour la suite »

Mais que pensent les joueurs de ce remue-ménage ? D'après RMC Sport, certains regardent ces changements avec beaucoup de méfiance. Lopez et Campos étaient appréciées et, si le nouveau président délégué a rassuré sur le prochain Mercato, il y a quand même quelques zones d'ombre sur la manière dont les choses vont se dérouler.

Leader de vestiaire arrivé cet été en provenance de Besiktas, Burak Yilmaz a pris la parole au CFC pour chasser les premiers doutes : « Quand j'ai signé à Lille, Gérard Lopez était mon président. Maintenant il laisse sa place mais moi je joue le LOSC et ses supporters. J'ai un contrat de deux ans et je ne suis pas inquiet pour la suite.Je me concentre sur les matchs ». Un message de circonstance ?