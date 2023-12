LOSC : Burak Yilmaz succède à un ex-lillois en Turquie

Au terme de 14 matchs de Super Lig, Patrick Kluivert s’en va déjà de l'Adana Demirspor. L’ancien Lillois a enchaîné les mauvais résultats face à des concurrents directs, ce qui lui a coûté sa place. Mais c'est également un ancien attaquant du du LOSC qui a été promu au poste d'entraîneur.

Après son refus du poste au Fortuna Sittard, aux Pays-Bas, Burak Yilmaz avait connu une première expérience sur un banc de touche au Besiktas, en intérim. Une expérience intéressante pour lui qui souhaitait devenir entraîneur après sa carrière de joueur. C'est chose faite. L’ex-lillois retrouvera plusieurs anciens de Ligue 1 : Balotelli, Stambouli, Gravillon ou Zeneli, qui s'affichent tous dans les rangs du club turc cette saison.

