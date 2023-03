LOSC : c'est à Lens que les Lillois reçoivent des louanges

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Un match nul, certes, mais l'impression d'avoir face à soi une équipe solidement armée, capable d'aller chercher une qualification européenne en fin de saison. C'est peut-être ce que se sont dit les joueurs du RC Lens au sortir du derby du Nord, eux qui ont concédé le match nul face au LOSC, 1-1. Et lorsqu'on revient sur les commentaires de la rencontre, il se dit que les Sang et Or peuvent réellement remercier leur gardien, Brice Samba.

Sur RMC, avec des propos retranscrits par le site lepetitlillois, on s'est enthousiasmé face au jeu des hommes de Fonseca. L'ancien gardien, Lionel Charbonnier : "Quand tu vois le jeu lillois, tu te dis que c’est super, que tu as bien joué mais que tu es tombé sur un super gardien." Selon le consultant, Kevin Diaz, "Lille est l’une des meilleures équipes du championnat. C’est une équipe qui sait tout faire. Ils ont été perturbés par ce contre son camp en première période. En deuxième période, ils se sont remis la tête à l’endroit, ils ont eu les occasions et ils ont égalisé. Les Lensois peuvent être heureux du match nul. L’arrêt de Brice Samba est exceptionnel sur la spéciale de Zhegrova."

Sentiment partagé par un certain Thierry Henry sur Amazon Prime, une fois la rencontre terminée. "Les Lillois sont revenus avec d’autres intentions. Tactiquement, il s’est passé quelque chose en deuxième mi-temps. Ils ont forcé les Lensois à reculer."