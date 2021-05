LOSC : ça se tend avec l'OGC Nice pour Christophe Galtier !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Si Christophe Galtier a – semble-t-il – opté pour l'OGC Nice (même s'il s'est donné jusqu'au 1er juin pour étudier ses offres), la négociation entre le LOSC et le Gym ne se passe pas comme prévu.

En effet, comme l'a fait savoir le journaliste de RMC Loïc Tanzi, l'ambiance s'est crispé entre les clubs. En effet, si Lille ouvrira la porte à Christophe Galtier, Olivier Létang n'a pas l'intention de faire cadeau de la dernière année de contrat de son coach... Et Nice espère que le Marseillais pourra se libérer pour l'enrôler sans contrepartie.

Face à cette situation tendue, le club nordiste a envoyé un courrier à l'OGC Nice pour faire valoir ses droits. Pour rappel, Christophe Galtier a vu sa prolongation automatique d'un an (jusqu'en 2022) levée la saison dernière après la qualification des Dogues en Ligue des Champions.

Il se pourrait que l'épilogue du dossier Galtier prenne plus de temps que prévu. Comme l'a fait savoir Jean-Pierre Rivère hier dans Nice-Matin, le Gym n'est pas pressé dans le dossier de son futur entraîneur. Celui-ci devra simplement être opérationnel le 25 juin pour la reprise de l'entraînement.

