LOSC : Campos, Ingla, tensions, blessures, Galtier répond à tout

Les blessés et les suspendus

"On a trois joueurs suspendus : Fonte, Yilmaz et Reinildo. Nous avons par ailleurs deux joueurs blessés : tout d'abord Renato Sanches. On verra la durée de l'indisponibilité, mais il a commencé à recourir. Celik est également blessé avec une très grosse entorse de la cheville, son indisponibilité se calcule cette fois en semaines. Yilmaz, lui, a été malade, en effet. C'était un état grippal."

Le calendrier

"Oui, il est comme il est et je m'en suis plaint. Après, on a la chance, nous, de pouvoir travailler. En cette période, c'est un luxe. Donc, j'arrêterai de m'en plaindre. A moi de faire jouer, et bien jouer, les joueurs que j'ai à disposition."

Les cas Luis Campos et Marc Ingla

"Dans l'interview que j'ai donné à l'Equipe, je n'ai pas dit un mensonge. J'ai eu depuis mon président au téléphone. On s'est dit beaucoup de choses. Et ça restera entre nous. Moi, mon objectif, et je le redis : on est meilleurs à trois qu'à deux. Au sujet de Marc Ingla, qui quitterait le club, je ne suis pas au courant. Moi, quand je dis trois, je n'intègre pas Marc Ingla avec qui je ne travaille pas sur le plan sportif. Les deux autres personnes que j'évoque, c'est le président et Luis Campos. Pas Marc Ingla. Que ce soit clair. En tous cas, mon président fait tout en ce moment pour que tout revienne dans l'ordre. Encore une fois, et j'insiste lourdement, on est plus forts avec mon président et avec Luis Campos."

Les joueurs fragilisés ?

"Ils sont au courant de tout, oui. L'ambiance est bonne, on enchaîne les matches. Mais quand Luis a commencé à s'absenter, certains ont posé des questions. Forcément. Mais je ne savais pas quoi leur répondre. Après, les joueurs doivent être focus sur les matches et les entraînements. Peut-être que certains ont des relations directes avec lui, je ne le sais pas."

Le cas Bamba et le jeu de l'équipe

"Devrait-on avoir plus de points à ce jour ? Moi, j'ai constaté que dès qu'on a débuté la Ligue Europa, on a été moins performants en Ligue 1. Je crois qu'on a p^lus de chances de gagner en jouant bien. On travaille donc en ce sens là. Mais aux vous êtes à la bagarre dans une série de matches, c'est aussi une qualité que de prendre des points en jouant mal. C'est clair pour tout le monde ?"

Galtier, le seul à parler ?

"De par ma fonction, je suis obligé d'être souvent face à vous, les journalistes. C'est le métier. Un président a une parole qui porte, il ne doit donc pas parler toutes les semaines. Mais je vous rassure, il travaille et fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien."