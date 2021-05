Le point santé

« Tout le monde est opérationnel sauf Isaac Lihadji, qui soigne une douleur persistante au mollet (…) 95% de l'effectif est dispo, tout le monde veut jouer et le groupe est très aligné par rapport à ce qu'on doit faire ».

LOSC – ASSE, le match du titre ?

« C'est un match décisif pour la Champions League. Ce n'est pas un match décisif pour le titre. Si nous faisons un résultat, le club sera qualifié pour la Champions League et c'est une grande performance pour le club ».

Vigilant avant les Verts

« J'ai trouvé une équipe de Saint-Étienne bien organisée contre Marseille. Ils vont venir ici sans pression. Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. On doit rester focalisés sur nous-même pour être encore performant. »

Sa réponse à Kylian Mbappé sur le titre

« Kylian est un joueur exceptionnel et je pense qu'il sera toute sa carrière exceptionnel. Il gagnera en maturité, c'est un jeune joueur, mais pour l'instant, personne n'est champion ».

Sur l'avenir de José Fonte

« José fait partie de mes cadres et il fait une saison exceptionnelle (...) Je sais qu'il y a des échanges entre José, son représentant et le président. Ça se passe bien mais on est dans une période particulière où on est concentrés sur les objectifs ».

Sur sa nomination aux trophées UNFP

« C'est toujours un plaisir d'être nommé pour être meilleur entraîneur. Après qui sera élu, je ne sais pas (...) C'est toujours gratifiant d'être dans cette liste-là ».

Retranscription : compte Twitter du Petit Lillois.