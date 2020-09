LOSC : Celik, Yazici, Yilmaz... qui a marqué des points en sélection ?

La montagne a accouché d’une souris. Alléchante sur le papier, la rencontre de la 2e journée de la Ligue des Nations entre la Turquie et la Serbie a débouché sur un triste match nul et vierge (0-0). Du côté du LOSC, on était très attentif au déroulé des événements puisque trois joueurs lillois étaient de sortie.

Titulaires au coup d'envoi, Celik et Yazici ont connu des fortunes diverses. Dans la lignée de son début de saison poussif en club, le latéral droit a livré une prestation timorée, laissant souvent son couloir libre défensivement. Le site Le Petit Lillois rappelle qu’il est sorti à la mi-temps sans qu'on ne sache s'il s'agissait d'un choix tactique ou sur blessure.

Yazici a marqué des points avec la Turquie

Yazici, lui, était aligné dans le couloir droit offensif puis dans l'entrejeu pour la dernière demi-heure de jeu. Disponible, frais physiquement, le milieu offensif du LOSC a brillé par une touche technique indéniable et des occasions créées qui n’ont malheureusement pas permis aux siens de faire trembler les filets. Yilmaz, lui aussi impuissant, est lui entré à la 78ème minute.