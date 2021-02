LOSC : chambré par l'Ajax, Lille se console avec une signature majeure bientôt officialisée

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Les équipementiers sont généralement un bon baromètre de l'état de santé d'un club. Quand ils décident de ne pas prolonger une aventure, c'est que la période est négative, les résultats en berne. Quand ils poursuivent un partenariat, c'est que tout va bien. Et quand Nike et Adidas débarquent, c'est que les résultats sont excellents !

L'Ajax chambre le LOSC 😭 via @OneFootball. Lis l'article complet ici:https://t.co/nIgAEFfDL1 — Kpakpa Précieux 🇧🇯🇧🇯🇧🇯 (@precieux_kpakpa) February 26, 2021

Pour le LOSC, on n'en est pas encore là. Mais les Dogues devraient annoncer prochainement la prolongation du contrat qui les unie à New Balance depuis 2016. Selon Le Petit Lillois, qui a dévoilé l'information, l'officialisation aurait dû intervenir plus tôt, à la mi-décembre, mais le changement de direction a provoqué un report. Qui devrait donc avoir lieu prochainement.

EN attendant, l'Ajax Amsterdam a chambré le LOSC sur Twitter suite à sa qualification en 8es de finale de la Ligue Europa.