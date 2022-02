LOSC : Chelsea en faillite dans les prochaines semaines ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Hier soir, nous avons relayé le communiqué de Roman Abramovich, annonçant que le propriétaire russe de Chelsea se mettait en retrait du club londonien en raison des tensions extrêmes entre son pays et le reste de la planète suite à l'invasion de l'Ukraine. Concrètement, ça ne changeait rien car cela fait des années que c'est Marina Granovskaia, son bras droit, qui dirige le club au quotidien. Mais d'après The Times, les ennuis de Chelsea à cause du conflit russo-ukrainien sont loin d'être finis !

En effet, l'adversaire du LOSC en 8es de finale de la Champions League pourrait tout simplement faire faillite ! L'hypothèse est la suivante : le gouvernement anglais envisage de sanctionner tous les oligarques ayant fait fortune sous Poutine et résidant en Angleterre ou ayant un passeport anglais. Et Abramovich en fait évidemment partie. Si ses avoirs étaient gelés, l'homme d'affaires pourrait légalement se venger en réclament à Chelsea le milliard et demi qu'il a investi dans le recrutement. Et ainsi, les Blues n'auraient d'autre choix que de se déclarer en faillite. Si ce scénario catastrophe se produisait avant les quarts de finale de la C1, le LOSC serait repêché...

