LOSC - Chelsea : incidents à Lille, Gourvennec enrage, Létang a déjà basculé sur le FC Nantes

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Incidents à Lille hier soir avant l’élimination du LOSC en C1. Selon La Voix du Nord, ils ont duré plusieurs dizaines de minutes et ont abouti, vers 19h, à une évacuation des supporters par les forces de l’ordre vers le métro. L’ambiance a pourtant été bon enfant en dehors de ces échauffourées.

Alors que le coach des Dogues Jocelyn Gourvennec pense que son équipe « ne méritait pas de perdre », son président Olivier Létang tire lui un bilan satisfaisant de la campagne de Ligue des champions et a déjà basculé sur le choc de samedi à Nantes (21h).

« Je suis fier de notre parcours, je voulais que l'équipe se comporte en équipe, on l'a vu, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. Très belle ambiance ce soir, je tire un coup de chapeau aux supporters. On veut se qualifier tous les ans pour une Coupe d'Europe. Il faut vite rebasculer sur la Ligue 1, avec un déplacement à Nantes ce week-end. La situation financière du club était très dégradée en janvier 2021. On a gardé un effectif de qualité. On est en train de stabiliser cette situation économique. Le projet sportif est de garder une équipe compétitive. »

Le blues des champions

Rennes rêve d'un exploit

Extra Bâle pour l'OM

Un Lyon à deux visages



Les différentes unes du journal L'Équipe de ce jeudi 17 mars pic.twitter.com/NQDU0bysV1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 16, 2022

Pour résumer Des échauffourées ont eu lieu dans le centre-ville de Lille entre des supporters de Chelsea et les forces de l’ordre mercredi en marge du 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-2). Olivier Létang s'est exprimé.

Bastien Aubert

Rédacteur