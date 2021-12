LOSC - Chelsea : les Dogues recoivent le soutien d'un dirigeant emblématique du RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Si beaucoup ne donnent pas cher de la peau du LOSC face au champion d'Europe Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions, les Dogues peuvent quand même compter sur quelques soutiens de poids... Et des supporters plutôt étonnants.

Dans L'Equipe du Soir, Gervais Martel, l'emblématique président... du RC Lens, a pris fait et cause pour les Lillois : « Je suis l’un des seuls qui analyse Lille de manière assez sévère et dure, vous le savez, mais le LOSC sort d’un titre et c’est très dur de savoir se remettre dans le bain la saison d’après. Il faut reconnaître qu’ils sont entrain de réussir à le faire, et au niveau de la Coupe d’Europe, les Lillois ont été exceptionnels. Je pense qu’ils en sont capables. L’appétit vient en mangeant ».