LOSC - Chelsea : Pierre Ménès secoue quelques Dogues mais n'accable pas Lille

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Vaillants lors de la phase de groupe de Ligue des Champions, les Lillois ne sont pas parvenus à renverser le champion d'Europe sortant Chelsea hier (défaite 2-1 après celle 2-0 du match aller à Stamford Bridge). Pour autant, Pierre Ménès se refusait à cogner sur le LOSC dans son billet d'après match.

Lille plombé par son banc des remplaçants ?

« De divine surprise il n’y a pas eu, hier soir au Stade Pierre-Mauroy. Et pourtant, je n’ai pas trouvé l’équipe de Chelsea très convaincante, surtout en première période », analyse l'ancien consultant du CFC sur son site, qui estime que les Dogues ont « laissé passer leur chance » à l'heure de jeu avec le poteau de Xeka.

« On a pu constater que dans cette formation lilloise, certains avaient envie de se battre et d’autres beaucoup moins. Et le problème, c’est que ceux qui n’avaient pas envie, ce sont ceux qui sont entrés en jeu. Alors qu’ils auraient dû avoir un surplus d’enthousiasme et de physique pour presser des Anglais fatigués, ils n’ont pas répondu présents », poursuit Pierre Ménès : « Maintenant, Lille n’a pas à rougir de son parcours. Les Dogues sont brillamment sortis d’une poule compliquée et ont bousculé le champion d’Europe en titre ».

"Lille, si loin si proche"



À 1-0 puis au moment de la tête de Xeka sur le poteau, Lille a fait douter Chelsea. Mais à l'arrivée, le plus fort a gagné.https://t.co/15dOcGgHTM — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 16, 2022

Pour résumer Si Pierre Ménès n'est pas trop dur à l'égard du LOSC après l'élimination face à Chelsea, le consultant n'a quand même pas aimé l'attitude des remplaçants de Jocelyn Gourvennec... Selon lui, l'exploit n'aurait été possible qu'avec un banc plus concerné.

Alexandre Corboz

Rédacteur