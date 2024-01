LOSC : Chevalier rappelle une évidence pour mobiliser ses partenaires

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sur le papier, le match semblé déséquilibré. Entre un LOSC bien placé en haut de tableau et une formation du FC Lorient, en bas de tableau quant à elle, qui doit de surcroît faire face à de nombreuses absences. Reste que le discours, dans le Nord, tourne autour de la méfiance et que les Dogues n'ont en rien oublié ce qu'il s'était passé lors du match aller avec une retentissante défaite, 1-4.

"Réduire ce genre de performances"

Le gardien Lucas Chevalier, en conférence de presse, est revenu sur ce match catastrophe. "On était passé complètement à côté, mais ça arrive. Chaque équipe passe à côté de certains matches. Mais si on peut réduire ce genre de performances, ce sera bienvenue." Avant de rappeler une évidence à ses partenaires.

On a vu les difficultés qu’on a pu avoir contre les équipes du bas de tableau lors de la première partie de saison. Peu importe l’équipe contre laquelle on joue, on doit surtout rester prudent. On est chez nous, on n’oublie pas le match aller, on a envie de gagner pour bien commencer l’année chez nous. Contre les grosses équipes, on est performant et on répond présent. Je pense que ce sont ces matchs face aux équipes du bas de tableau qui feront, qu’à la fin, on sera là où on voudra être. Si on arrive à régularisé nos performances contre ce genre d’équipes, on sera forcément là-haut."

