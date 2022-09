LOSC : choqué, Cabella fait un pronostic sur l'issue de la saison

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Après avoir fait des misères à son club formateur, Montpellier (3-1), le week-end dernier, ce qui lui a d'ailleurs valu une salve de critiques pour avoir célébré les buts de son équipe, Rémy Cabella n'a pas retrouvé pas une autre de ses anciennes écuries, l'OM, ce soir. En effet, le meneur ressent une gêne musculaire et a été préservé par Paulo Fonseca. Ce qui lui a laissé du temps pour donner une interview à Free dans laquelle il a reconnu qu'il ne s'attendait pas à un groupe d'une telle qualité...

« A Krasnodar, je n’ai pas pu dire au revoir comme je l’aurais voulu, avec ce qui s’est passé. Cet été, j’atterris au LOSC. Et dès le premier entraînement, la première chose que je fais, c’est d’appeler mes proches pour leur dire : “Je suis choqué, quel niveau !”. Les joueurs sont trop forts. On a un bon groupe, et j’espère qu’on va faire une belle saison. » Pour l'instant, c'est plutôt bien parti avec la 6e place des Dogues, qui ont décroché 10 points sur 18 possible avant leur visite du Vélodrome.