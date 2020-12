LOSC : Christophe Galtier – Olivier Létang, le duo peut-il fonctionner ?

Zapping But! Football Club AC Milan - LOSC : notre simulation FIFA 21 (3ème journée - Europa League)

Au LOSC, la fin de l'ère Gérard Lopez est quasiment entériné. Dans l'incapacité de rembourser ses crédits au fond d'investissements Elliott, le président nordiste va devoir vendre son bébé au fonds d'investissements Merlyn Partners. Exit donc le trio initial Lopez – Ingla – Campos et place prochainement à Olivier Létang, l'ancien président du Stade Rennais figurant à la tête du futur organigramme mis en place par l'actionnaire.

Ce changement de cap n'aura pas d'incidence immédiate sur l'avenir de Christophe Galtier, lequel devrait au moins finir la saison à Lille. Sous contrat jusqu'en juin 2021 mais automatiquement prolongé d'un an pour avoir qualifié le club en Ligue des Champions, le Marseillais se pose forcément des questions sur une vision à plus long terme, au delà de l'exercice en cours.

La personnalité clivante d'Olivier Létang

En effet, si Merlyn Partners n'a pas prévu une grande braderie pour janvier 2021, l'été pourrait être très animé avec un trou supérieur à 100 M€ à combler. Par ailleurs, comme il en avait fait part dans L'Equipe il y a quelques jours, Christophe Galtier était très attaché au fonctionnement à trois qu'il avait su trouver avec Gérard Lopez et Luis Campos. Un fonctionnement qui n'existera plus avec Olivier Létang.

Ancien joueur, dirigeant à Reims, adjoint de Leonardo au PSG, ex-membre d'une société d'agents réputée en Angleterre et président du Stade Rennais, Olivier Létang n'est pas moins pointu en matière de football que ne l'était Campos ou Lopez. Son réseau est également très impressionnant. Mais là n'est sans doute pas le problème. L'homme aime attirer la lumière et s'adonner au cumul des tâches. Il est aussi impatient et pas simple à vivre au quotidien. Son aventure rennaise s'était très mal terminée avec Julien Stéphan, le coach qu'il avait pourtant lancé dans le grand bain.

L'avenir de Galtier dépendra des offres de l'été

Forcément, le feeling entre Christophe Galtier et Olivier Létang sera important. Il dictera pour beaucoup la volonté de l'ancien coach des Verts. Pour le reste, ce sera les garanties sportives apportées et les offres qu'il recevra qui décideront du sort de « Galette ». Rêvant d'un départ en Angleterre, Christophe Galtier pourrait aussi voir son destin s'incrire dans d'autres « Olympiques ». Rudi Garcia est en fin de contrat et n'est pas sûr de continuer à l'OL, dans un club où Jean-Michel Aulas le tient en très haute estime. En bon Marseillais, Galtier est aussi un fervent supporter de l'OM et, pour l'heure, André Villas-Boas n'a toujours pas prolongé au delà de juin prochain. L'équation Galtier ne se limite donc pas à Olivier Létang mais elle prend en compte une multitude de paramètres...