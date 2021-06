LOSC : Christophe Galtier prêt à aller au rapport de force pour partir ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Si Olivier Létang reste inflexible et réclame 10 M€ à l'OGC Nice pour libérer Christophe Galtier de sa dernière année de contrat, le technicien marseillais ne l'entend pas de cette oreille. En effet, selon L'Equipe qui a publié l'information il y a quelques minutes, Christophe Galtier n'a aucune intention d'être présent à la reprise de l'entraînement des Dogues... Et ce même si son contrat le lie encore au club nordiste pour un an.

Agacé d'avoir reçu, comme l'ensemble de son staff, un programme de reprise incluant deux stages aux Pays-Bas (5-11 juillet) et au Portugal (19-25 juillet) sans avoir été consulté, Christophe Galtier a répété ce vendredi à Bob Ratcliff, le responsable de la branche football d'Ineos, sa volonté de rejoindre l'OGC Nice. Un club avec qui il serait déjà d'accord sur la base d'un contrat de trois saisons.

Un retour en traînant des pieds à la reprise de l'entraînement ?

Le coach lillois n'aurait pas non plus apprécié le double discours d'Olivier Létang, lequel « aurait aimé qu'on le prévienne plus tôt et que l'on respecte le club ». D'après son entourage, Christophe Galtier aurait fait part de ses envies de départ à son président dès le mois de février, avant de le répéter en avril et à l'issue du championnat.

« Il ne veut pas revenir à Lille. Il ne le fera que s'il y est contraint juridiquement par son contrat. Ce qui promet une belle pagaille, pour ne pas dire une situation explosive si tel était le cas au matin du 28 juin, date de la reprise des deux clubs », écrit le journaliste nordiste Joël Domenighetti qui explique que Galtier pensait naïvement pouvoir trouver un terrain d'entente pour « services rendus ».