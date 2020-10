LOSC : comment Galtier a relancé Yacizi

Jeudi soir en Europa League, sur la pelouse du Sparta Prague, Yusuf Yacisi a délivré un message sous la forme d'un triplé : après une année d'errance, le milieu offensif turc est de retour à son meilleur niveau. Décevant lors de ses premiers pas chez les Dogues en provenance de Trabzonspor, gravement blessé en décembre (rupture des ligaments croisés), le meneur de 23 ans est de retour à son meilleur niveau. Et cela doit beaucoup à Christophe Galtier, qui a expliqué en conférence de presse comment il s'y est pris avec son joueur.

Les présences de Celik et Yilmaz l'ont bien aidé aussi

« J’ai eu beaucoup de discussions en début de saison avec lui, parfois apaisantes, parfois engagées, pour lui dire que l’on ne revenait pas aussi facilement d’une telle coupure avec sa blessure. Lui avait programmé d’être prêt pour l’Euro. Il était arrêté dans son élan, sa détermination. Quand il ne démarrait pas ou jouait peu, il était frustré. »

« Je lui ai toujours dit qu’il pouvait me faire confiance, que je pouvais compter sur lui. Qu’il était important dans le groupe. La présence de Zeki (Celik), qui est resté (à la fin du mercato), et l’arrivée de son grand frère Burak (Yilmaz) l’ont sûrement aidé. Ils l’ont accompagné, apaisé. Il s’est canalisé et a mis toute sa rage dans les entraînements. Il est récompensé. »