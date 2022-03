LOSC : comment Ivo Grbic a boosté Léo Jardim

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Désormais titulaire dans les buts du LOSC, Léo Jardim, prêté à Boavista la saison dernière, avait vécu un début de saison très difficiles en encaissant 7 buts lors des deux premières journées de championnat. Des déboires qui avaient incité la direction du club à recruter Ivo Grbic, prêté par l'Atlético Madrid. Mais c'est désormais Jardim qui est n°1, et dans La Voix du Nord, Christophe Revel, l'entraîneur des gardiens du LOSC, explique ses progrès. « L’arrivée d’Ivo correspond à une problématique que l’on avait observée. Léo est quelqu’un d’introverti, de très structuré. Je lui ai souvent dit qu’il serait un gendre parfait pour mes jumelles. Mais il manquait d’agressivité, de méchanceté, parce qu’il était trop respectueux de ses partenaires. Le recrutement d’un gardien, c’est pire que celui d’un joueur. D’ailleurs la première chose que j’évoque, c’est de rappeler que ce n’est pas de la faute de celui qui vient. »

Revel : « Quand un partenaire te met une saucisse, tu shootes en tribune, et tu l’insultes »

Et à Revel d'ajouter : « Il y a deux options avec une arrivée, ou tu pars en vrille, ou tu travailles. Jardim a choisi la seconde. Il y a très vite eu des signes d’agressivité pendant la séance, plus d’affirmation orale sur le terrain. Son langage du corps était plus énergique. Cette mauvaise période est une bonne étape dans sa carrière. Quand Léo est revenu début janvier, mon discours a été clair. Il fallait qu’il reprenne avec l’état d’esprit qu’il avait juste avant sa blessure. Il faut qu’il garde maintenant l’énergie, le dynamisme, l’agressivité qu’il a développés du fait des six mois compliqués. Techniquement, physiquement, Léo n’évoluera plus beaucoup. On n’est plus dans un mode de formation. Mais surtout, je veux qu’il existe. Quand un partenaire te met une saucisse, tu shootes en tribune, et tu l’insultes. »