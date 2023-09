LOSC : Daniel Riolo détruit les Dogues pour leur début de saison

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC s’est pris les pieds dans le tapis mardi à domicile contre le Stade de Reims (1-2). Si Paulo Fonseca s’est plaint de l’arbitrage, Daniel Riolo a une vision plus large de la performance des Dogues et reste sur sa faim au sujet du début de saison des Dogues, qu’il voyait plus beaux.

« Extrêmement déçu du début de saison de Lille »

« Je suis extrêmement déçu du début de saison de Lille. Je m'attendais à ce que cela démarre beaucoup mieux, a analysé Daniel Riolo mardi soir au micro de RMC Sport. Je parle même de mauvais début de saison. Je m’attendais à une progression par rapport à l’année dernière. »

💬 @DanielRiolo : "Je suis extrêmement déçu du début de saison de Lille. Je m'attendais à ce que cela démarre beaucoup mieux" pic.twitter.com/IUh1RdQvHa — After Foot RMC (@AfterRMC) September 26, 2023

