LOSC : Daniel Riolo flingue les Dogues et veut les débarquer de la C1 !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC n’y arrive pas. Après trois matches cette saison en Ligue des champions, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont toujours pas décroché la moindre victoire. Mercredi, ces derniers ont buté devant le FC Séville, qu’on a pourtant connu plus tranchant (0-0).

« On ne s’est pas franchement régalé au stade Pierre-Mauroy, a résumé Pierre Ménès sur son blog. De vaincu il n’y a pas eu et de vainqueur non plus avec un triste 0-0 où le maître-mot de la soirée fut l’imprécision offensive, tant côté lillois que côté sévillan. Quand tu ne veux pas te donner la peine de pousser tes actions, tu en arrives à ce rendu finalement très triste et je vous avoue que j’ai eu du mal à rester éveillé jusqu’au bout de la partie. »

Daniel Riolo ne dit pas vraiment autre chose. Invité à donner son avis sur le niveau du LOSC, le polémiste a découpé les Dogues comme rarement ! « Lille, c’est toujours pareil en Ligue des champions, a-t-il soufflé sur RMC Sport. C’est inoffensif et on s’ennuie (…) Leur stade n’est même pas plein pour la deuxième fois. Ce n’est pas un club fait pour la C1 et il faut la laisser aux autres parce que cela en devient fatiguant. »

Daniel Riolo dans l’After Foot : « Lille, c’est toujours pareil en #UCL. C’est inoffensif et on s’ennuie (…) Leur stade n’est même pas plein pour la 2e fois. Ce n’est pas un club fait pour la C1 et il faut la laisser aux autres parce que cela en devient fatiguant. » pic.twitter.com/HWL3xHRjS5 — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) October 21, 2021