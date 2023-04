LOSC : Daniel Riolo lâche une énorme bombe sur l’avenir de Paulo Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Daniel Riolo a confirmé ce malaise et annoncé à demi-mots son départ à l’intersaison. « Le problème du LOSC est qu’il va devoir reconstruire cet été. Paulo Fonseca n’a pas envie de rester. Ça va être une grosse perte pour Lille de le perdre car c’est un très bon entraîneur. Il y a de grandes chances qu’il s’en aille », a-t-il lâché hier soir au micro de RMC Sport.

Le LOSC a repris sa marche en avant en s’imposant avec autorité contre le Montpellier HSC (2-1). Grâce à cette victoire, les Gones ont repris leurs aises à la cinquième place de Ligue 1 avant le périlleux déplacement à Auxerre samedi prochain lors de la 32e journée (17h). Si Paulo Fonseca semblait satisfait de ce qu’il a vu face au MHSC, il a encore pesté contre le mercato et semé de nouveaux indices sur son mécontentement à Lille.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Selon Daniel Riolo, Paulo Fonseca aurait de très fortes chances de ne plus diriger le LOSC la saison prochaine ! L'entraîneur portugais ne supporterait plus de travailler en étroite collaboration avec un certain Olivier Létang.