LOSC : David létal, Ounas intéressant, Jardim inquiétant... les tops et les flops du succès à Montpellier

Zapping But! Football Club LOSC

Pour la première fois cette saison, le LOSC a battu autre chose qu'un promu. Jusqu'à présent, il n'avait pas eu de problème face à Auxerre et Ajaccio mais s'était violemment pris les pieds dans le tapis contre Paris et Nice. A la Mosson, les hommes de Paulo Fonseca ont donc pris les trois points en s'imposant 3-1. Mais avant de s'enflammer, on précisera que les Héraultais comptaient sept absences majeures, dont Wahbi Khazri et Téji Savanier, et qu'ils ont joué à dix toute la seconde période après l'expulsion de Valère Germain. Si plusieurs Dogues ont brillé, d'autres ont inquiété. Voici nos tops-flops.

Les tops

Jonathan David : alors que son équipe avait pris un gros coup sur la tête à la 20e minute, l'attaquant canadien l'a magnifiquement remise sur les rails en reprenant de volée une ouverture en profondeur de Rémy Cabella (41e). Le tout en déséquilibre. Un vrai geste d'attaquant en confiance. Tout au long de la partie, il a constitué un danger permanent pour la défense héraultaise, qu'il a crucifié une deuxième fois dans les arrêts de jeu sur le même type d'action que sur son premier but.

Angel Gomes : c'est lui qui a inscrit le but du 2-1 à la 57e sur une frappe enroulée du gauche dans le petit filet opposé. Il est un peu léger physiquement, surtout dans un championnat comme la L1 où les défenses sont denses, mais quand il peut prendre de la vitesse ou quand ses partenaires jouent justes, il devient très intéressant.

Adam Ounas : il a débuté sur le banc mais a fait ses grands débuts dès la 35e minute à la place de Zhegrova, blessé. Percutant, vif, il a fait beaucoup de mal à la défense montpelliéraine, entraînant l'expulsion de Valère Germain juste avant la pause. A voir, cependant, si ses passes aveugles et autres grigris superflus ne vont pas finir par énerver les fois où il sera moins en réussite.

Les flops

Leo Jardim : le but encaissé est pour lui car il hésite à sortir devant Wahi (20e). Plus largement, même s'il a réalisé un ou deux arrêts, il ne dégage pas une grande sérénité et cela rejaillit sur ses partenaires, qui ne semblent pas lui accorder une grande confiance. A sa décharge, difficile pour un gardien d'évoluer sur un champ de patates comme celui de la Mosson. Chaque frappe adverse à ras de terre était une torture.

Tiago Djalo : en conférence de presse cette semaine, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, ancien grand défenseur, a expliqué que la qualité première d'un erreur était de ne pas commettre d'erreur. Si le Portugais a réalisé quelques bonnes interventions, s'il a expédié une tête sur la barre au bout de cinq minutes, il a en revanche réalisé une passe en retrait catastrophique en première période qui a failli aboutir sur un but héraultais. Le symbole de quelques erreurs de concentration bien normales quand on a 22 ans mais qu'il faudra corriger.

Pour résumer Le LOSC s'est imposé cet après-midi sur la pelouse de Montpellier (3-1) grâce à des buts de Jonathan David et Angel Gomes. Les recrues Adam Ounas et André Gomes ont fait leurs débuts sur la pelouse de la Mosson, le premier ayant brillé.

Raphaël Nouet

Rédacteur