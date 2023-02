LOSC : David un peu plus dans l'histoire des Dogues face au PSG ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Après son doublé contre Strasbourg (2-0) le week-end dernier, Jonathan David a atteint le total de 14 buts en Ligue 1 cette saison. Il n'est plus qu'à une longueur du Rémois Folarin Balogun. Mais surtout, il n'est qu'à deux réalisations du meilleur canonnier du LOSC au XXIe siècle, Eden Hazard ! Le compte Twitter rappelle que le Belge, aujourd'hui au Real Madrid, a marqué 50 buts en 194 matches avec le club nordiste.

L'attaquant canadien, lui, en est donc à 48 en 121 rencontres. Plus que deux buts et il rejoindra Hazard. Trois et il entrera dans l'histoire récente du LOSC. Et justement, quoi de mieux que le Parc des Princes et un PSG en difficulté pour célébrer un tel événement ?