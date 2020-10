LOSC : depuis le Stade Rennais, Guirassy tacle ses entraîneurs lillois

Après des débuts compliqués dans le monde professionnel, marqués par une éclosion du côté de Laval, un passage raté au LOSC en 2015/16, un prêt fructueux de six mois à Auxerre (janvier-juin 2016) et trois années décevantes à Cologne, Serhou Guirassy explose enfin enfin, à 24 ans. L'attaquant a marqué des buts et les esprits la saison passée à Amiens, ce qui lui a permis de s'installer au Stade Rennais cet été.

Elsner-Stéphan d'un côté, les autres prennent cher

Après avoir vécu autant de galères, le natif d'Arles se montre ambitieux. Dans L'Equipe du jour, il avoue ainsi rêver à l'équipe de France. Mais il n'en oublie pas moins ses échecs précédents. Et il a profité de l'entretien avec le quotidien national pour régler les comptes avec ses entraîneurs passés, qui n'ont pas su exploiter son potentiel, notamment Hervé Renard, Patrick Collot et Frédéric Antonetti, qu'il a connus au LOSC en 2015/16.

« Luka Elsner (connu à Amiens) et Julien Stéphan (à Rennes) sont des entraîneurs qui mangent football, qui dorment football. Quand tu es entraîné par des bons coaches, ça donne plus envie, c’est normal. La différence avec les autres que j’ai connus ? C’est comme si je vous demandais la différence entre des joueurs de Ligue des champions et des joueurs de National. »