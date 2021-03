LOSC : deux Dogues vont bientôt en découdre !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le calendrier est copieux pour le LOSC depuis le début de l'année même s'il s'est allégé avec l'élimination en Ligue Europa face à l'Ajax. Et la trêve internationale, qui débutera la semaine prochaine, ne permettra pas à trois défenseurs des Dogues de se reposer.

Bradaric et Djalo adversaires en sélection

En effet, comme Domagoj Bradaric, Sven Botman et Tiago Djalo vont participer à la phase de groupes de l’Euro Espoirs. Le Néerlandais jouera face à la Roumanie, à l’Allemagne et la Hongrie. Le Portugais, lui, défiera l’Angleterre, la Suisse, et... la Croatie de Bradaric. A noter que Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné viennent eux aussi d'être convoqués pour la compétition par Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets. Avec des matches face à la Slovaquie, l'Islande et le Danemark.