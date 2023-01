LOSC : Djalo fataliste après le 0-0 à Brest

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Les Lillois vont forcément repartir frustrés de Bretagne ce soir. Car si le 0-0 obtenu à Francis Le Blé n'est pas un mauvais résultat, il ne reflète pas du tout la physionomie de la partie. Les Dogues ont été meilleurs dans le jeu, se sont procurés des occasions, ont marqué un but refusé pour un léger hors-jeu et auraient pu obtenir un pénalty à la dernière seconde. Frustrant, donc, et c'est ce qui transpire de l'analyse de Thiago Djalo, même si le défenseur préfère voir le verre à moitié plein... "C'est une déception, évidemment, car on pouvait faire beaucoup mieux ce soir, a déclaré le Portugais de 22 ans au site officiel du LOSC. Mais c'est difficile de jouer avec une équipe regroupée derrière ! On n'a pas eu autant d'occasions qu'on aurait aimé, mais c'est comme ça, ne peut rien changer et se remettre au travail pour le prochain match". FRUSTRANT !



Dans un match pourtant maîtrisé, les Dogues ne sont pas parvenus à faire craquer le coffre du Stade Brestois, et doivent se contenter d'un nul (0-0) — LOSC (@losclive) January 11, 2023

Pour résumer Le défenseur central du LOSC Thiago Djalo était déçu après le 0-0 enregistré à Brest lors de cette 18e journée, même s'il reconnaît que son équipe ne pouvait pas espérer beaucoup mieux face à un adversaire aussi regroupé en défense.

