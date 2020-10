LOSC : Domagoj Bradaric, ce propos qui confirme son ascension

Il est parfois des commentaires qui vous font grandir. Et d'autres qui vous servent également à prendre réellement conscience de vos capacités. Probable que le propos de Luka Modric, le milieu de terrain croate du Real Madrid, reste longtemps dans la mémoire de Domagoj Bradaric. Ce dernier, qui est en passe de s'installer comme titulaire indiscutable au LOSC, a récemment fêté sa première sélection en équipe nationale.

C'était le 7 octobre dernier face à la Suisse en match amical avec une victoire des Croates, 2-1. L'occasion pour Modric de dire tout le bien qu'il pensait de son jeune partenaire (20 ans). Des propos accordé à la presse croate et retranscrits par lepetitlillois. "Bradarić est un gars formidable et un joueur très talentueux, il a un bel avenir devant lui. Je pense qu’il continuera au même rythme et ira de mieux en mieux. En plus des qualités footballistiques, il a montré de l’assurance et a un caractère positif."