LOSC : double coup dur pour Jonathan Bamba

INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

L'ailier gauche du LOSC, Jonathan Bamba, qui a longtemps attendu une sélection avec l'équipe de France, a finalement choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire et a été appelé pour la première fois par Jean-Louis Gasset pour le rassemblement du mois de mars.

Première repoussée pour Bamba

Mais l'ancien joueur de l'ASSE a été contraint de déclarer forfait pour sa première convocation avec les Éléphants en raison d'une blessure contractée lors de la victoire samedi dernier du LOSC sur la pelouse de Toulouse (2-0). La nature de sa blessure n'a toutefois pas été dévoilée par le club lillois ou la sélection ivoirienne.

Cette semaine, c’est la trêve internationale donc place à des confrontations entre nations. Dix Dogues sont concernés par ces rendez-vous sous les drapeaux.



Découvrez leur programme.⤵ — LOSC (@losclive) March 21, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur