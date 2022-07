LOSC - Dunkerque : les Dogues déroulent pour leur premier match amical, Cabella juge sa première

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Le LOSC a largement dominé ce mardi Dunkerque (5-0) en match amical. Un succès obtenu grâce à un doublé de Jonathan David (12e, 32e) et des buts Vincent Burlet (39e), Jonathan Bamba (57e) et Domagoj Bradaric (61e).

"Ça fait du bien de retrouver le terrain"

Arrivé ce dimanche à Lille, Rémy Cabella a disputé l'intégralité de la seconde période. Au micro de LOSC TV, l'ancien joueur de Montpellier a jugé ses premiers pas sous le maillot des Dogues. "Ça fait du bien de retrouver le terrain. À moi de m’adapter au plus vite, ça reste un amical, donc on est là pour gagner. J’ai envie d’être à 1000% le plus vite possible. J’essaye de tenter quelques grigris, mais j’essaye toujours d’être efficace. (…) J’ai été très bien accueilli, maintenant c’est sur le terrain qu’il faut montrer et confirmer."

C'est terminé à Luchin sur cette belle victoire lilloise face à l'@usldunkerque !



⚽ Les buteurs sont David (doublé), Burlet, Bamba et Bradaric.#LOSCUSLD 5-0 | 80’ pic.twitter.com/F2z1cdmMgB — LOSC (@losclive) July 12, 2022

